Москвичи чаще всего выбирают для отдыха ребенка Черное море и Подмосковье

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Московские родители чаще всего выбирают в качестве предпочитаемой зоны отдыха для детей черноморское побережье и Подмосковье. Об этом в интервью ТАСС сообщила стратегический директор ГАУК "Мосгортур" Наталья Лосева, подводя итоги первого этапа летней оздоровительной кампании-2017.

"Самый большой спрос у нас был на черноморское побережье и Подмосковье или условное Подмосковье - ту часть средней полосой России, куда из Москвы можно быстро доехать на автобусе или поезде и при этом не происходит резкой смены климата. Также пользовалась спросом Белоруссия, которая зарекомендовала себя за годы нашего сотрудничества как благонадежный партнер, и Кавказские Минеральные Воды, они воспринимаются как курортная зона и пользуются спросом несмотря на то, что там нет моря", - сказала Лосева.

Первый этап летней оздоровительной кампании-2017 проходил с 10 по 24 марта. В течение этого времени на портале мэра и правительства Москвы mos.ru родители (законные представители) могли подать заявление на получение бесплатной путевки, в нем они указывали вид отдыха, количество детей, льготную категорию, три предпочитаемых зоны отдыха, три предпочитаемых периода отдыха и данные на заявителя и ребенка. На первом этапе заявочной кампании было подано 48 589 заявлений на 77 938 человек, все они проходили проверку до 7 апреля. Согласно квоте, утвержденной правительством Москвы, количество мест на первом этапе заявочной кампании составило 47 354.

Второй этап летней оздоровительной кампании-2017 стартует 18 апреля. Начиная с 10:00 мск родители, чьи заявления на бесплатные путевки для детей льготных категорий были одобрены, смогут выбрать конкретную базу отдыха или же денежную компенсацию вместо путевки. Второй этап продлится до 2 мая.

Борьба за путевки на совместный отдых

Особенностью первого этапа заявочной кампании стала высокая конкуренция среди малообеспеченных семей за путевки для ребенка в возрасте от 3 до 7 лет на отдых в сопровождении или, как его чаще называют, совместный отдых. "У малообеспеченных семей считается более выгодным бороться за путевку на отдых в сопровождении и, например, ехать с младшим ребенком по путевке, а старшему докупать дополнительное место", - объясняет Лосева.

Она подчеркивает, что услуга бесплатного сопровождения ребенка на отдыхе уникальна: в других регионах страны ее нет. "Отдых в сопровождении значит, что мы оплатили дорогу, проживание, пятиразовое питание и даже экскурсии не только ребенку, но и его сопровождающему, потому и говорят наши мамы, что это не отдых ребенка в сопровождении, а совместный отдых. Такого рода услуга есть только в Москве", - отметила стратегический директор Мосгортура.

Принцип справедливости в действии

"За последние три года сформировалась довольно большая группа родителей, которые пользуются нашими программами традиционно, ездят на отдых несколько раз. В прошлом году некоторые из них использовали различные уловки, объединялись, держали путевки в системе. Это была одна из причин разработки другой системы, которая дала возможность родителям более вдумчиво и спокойно сделать заявки", - объясняет Лосева.

Так, в этом году заявочная кампания на бесплатный отдых была разбита на два этапа вместо одного, как в прошлые годы, когда на mos.ru выкладывались путевки и в результате получал их тот, кто бронировал быстрее. Кроме того, впервые был введен принцип справедливости, согласно которому приоритет отдается тому, кто за последние три года ни разу не ездил по путевкам правительства Москвы.

"Принцип сработал, и, например, в категории совместного отдыха для детей из малообеспеченных семей прошло абсолютное большинство заявлений от родителей, дети которых впервые поедут на отдых по программам правительства Москвы, и это очень здорово", - рассказала стратегический директор Мосгортура.

Квота в категории отдыха в сопровождении для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 15 018 мест. 14 338 (95,4%) из них получили, по словам Натальи Лосевой, "новички".

Проверки лагерей и баз отдыха

На втором этапе заявочной кампании родителям будут предложены на выбор порядка 30 различных баз отдыха и оздоровительных лагерей. Как отмечает Лосева, список еще будет уточняться, "если подрядчики (базы или лагеря обычно выходят на конкурс для участия в оздоровительной кампании через подрядчика - туроператора или турагента) не исправят те нарушения, которые были выявлены в ходе проверок".

"В этом году первые наши проверки начались в марте. Вообще наши проверки проходят в три этапа. На первом мы проверяем наличие полного пакета документов от Роспотребнадзора, от МЧС и других служб. Если мы видим, что все документы в порядке, то переходим к осмотру базы, осматриваем все от периметра (ограждений, мест для купания, системы наблюдения, пожарной безопасности, инфраструктуры для занятий спортом, медицинской части) до туалетов, комнат, столовой", - пояснила она.

Затем составляется подробный акт, где фиксируются все нарушения. Они делятся на устранимые и неустранимые. К первым могут относиться такие, как отсутствие противомоскитных сеток, поврежденное крыльцо и др., ко вторым - отсутствие бассейна при обязательности его наличия в техзадании для данного региона. На базу с неустранимыми нарушениями детей отправлять не будут.

"После этого первое, что мы официально просим у подрядчика, - предоставить план-график устранения этих нарушений и в неделю несколько раз отчет, как правило, фотоотчет", - уточнила собеседница агентства.

Вторые проверки проходят перед открытием смен, в мае. "В абсолютном большинстве случаев мы видим, что все идет по плану. Если мы приезжаем за несколько дней до открытия смены и видим, что нарушения не устранены, то начинаем претензионную работу вплоть до того, что наши дети не едут в этот лагерь. Мы заставляем подрядчика найти другой лагерь, может быть, за более высокую стоимость суток проживания, но это уже его риски, не наши", - подчеркнула Лосева.

Третью проверку, если лагерь исправил все нарушения, проводит руководитель смены, и она носит скорее "эстетический" характер: задача руководителя смены уточнить, доставлен ли весь реквизит, заправлены ли кровати, выданы ли полотенца и т. д. "По сути такая проверка проходит все лето: руководители программы и смены постоянно мониторят ситуацию в лагере, у них есть свои регламенты, и порой, даже если происходят устранимые нарушения, база может быть оштрафована. Не бывает легких нарушений, на которые мы закроем глаза, потому что речь идет о детях", - резюмировала стратегический директор Мосгортура.

О детском отдыхе

ГАУК "Мосгортур" является подведомственным учреждением департамента культуры столицы. В 2017 году московские дети смогут отдохнуть в лагерях и базах отдыха Московской области, в Краснодарском и Ставропольском крае, Ленинградской и Ростовской областях, а также в Республике Беларусь. Для работы во всех лагерях Мосгортур подготовил 4 тыс. вожатых.

В этом году Мосгортур представит семь программ детского отдыха. Помимо трех новых - "Москва. Городские легенды", "Путешествие во времени", "Учимся думать" - детям предложат программы, пользовавшиеся большим спросом в 2016 году. Среди них "Теория кино", "Яркие люди", "Проект: Чемпионат 2018" и "Правильные путешествия". Прошлогодние программы при их реализации в текущем году будут обновлены.