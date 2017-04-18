Небольшие осадки и до 5 градусов тепла ожидаются в московском регионе

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют во вторник в московском регионе прохладную, сырую и ветреную погоду.

"Будет облачно с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха в Москве составит 3-5, по области - от нуля до плюс 5 градусов. Ветер северной четверти 5-10 м/с, местами его порывы усилятся до 15 м/с", - уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью - облачно с прояснениями. По области местами небольшой снег. Утром на дорогах - гололедица.

В столице столбики термометров покажут от минус 3 до минус 5 градусов, в Подмосковье будет от 3 до 8 градусов мороза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Днем в среду характер погоды не изменится - будет облачно с прояснениями, по области местами небольшой снег. В Москве воздух прогреется до 2-4 градусов, по области - до плюс 4 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с.