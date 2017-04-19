МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Судебные приставы обеспечили принудительный снос здания Матвеевского рынка на западе Москвы. Как сообщил ТАСС официальный представитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Москве Тимур Коробицын, 19 апреля "в принудительном порядке с привлечением специализированной организации начался снос здания на территории Матвеевского рынка, признанного самовольной постройкой".

В начале февраля московским судебным приставам поступил исполнительный лист Арбитражного суда Москвы, на основании которого было возбуждено исполнительное производство в отношении ООО "Торговый комплекс "Гесплей". "По решению суда должник должен был в течение месяца снести самовольно построенное здание площадью 2189 кв. м. Представители должника были надлежавшим образом уведомлены о возбуждении исполнительного производства и о сроках для добровольного исполнения решения суда. Однако в установленный срок решение суда не было исполнено", - отметил представитель УФССП.

В среду, 19 апреля, к 08:00 мск к территории рынка прибыла строительная техника и рабочие, у входа дежурили сотрудники полиции, а за забором стояло небольшое число граждан, следивших за действиями по началу разбора одноэтажных строений. В связи с тем, что решение суда исполняется принудительно, назначен исполнительский сбор в 50 тысяч рублей в пользу ответчика. Кроме того, возможно, ему придется понести расходы по сносу постройки.

Судебная тяжба шла еще в 2014 году, к 1 января 2015 года власти округа уже планировали закрыть рынок.