Городская доплата за статус "Московский врач" составит 15 тыс. рублей в месяц

Пассажиропоток аэропорта Внуково в марте 2017 года вырос на 38%, до 1,14 млн человекТранспорт 19 апреля, 14:24
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол РоссииАрмия и ОПК 19 апреля, 14:20
Легкоатлет Шубенков выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в ШанхаеСпорт 19 апреля, 14:16
Власти разрешили транспортировку радиоактивных веществ через морпорты Астрахань и ОляТранспорт 19 апреля, 14:13
NBC: бывший игрок NFL Эрнандес найден мертвым в тюрьмеСпорт 19 апреля, 14:08
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие терактыПроисшествия 19 апреля, 13:48
ГМИИ запускает креативную кампанию по импрессионистам с участием Шнурова, Урганта и СобчакКультура 19 апреля, 13:34
Рост контейнерооборота через порт Антверпен замедляетсяТранспорт 19 апреля, 13:32
Гранкин: сезон для ВК "Динамо" складывается неудачно, но есть возможность все исправитьСпорт 19 апреля, 13:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Размер ежемесячных выплат медикам, получившим статус "Московский врач," составит 15 тыс. рублей. Об этом сообщил на заседании президиума столичного правительства глава департамента здравоохранения города Алексей Хрипун.
"Городская доплата составит 15 тыс. рублей в месяц", - сказал Хрипун.
Столичное правительство утвердило постановление "О предоставлении медицинским организациям государственной системы здравоохранения Москвы грантов в целях материального поощрения врачей, получивших статус "Московский врач".
Статус "Московский врач" будет присваиваться специалистам, доказавшим, что их опыт и уровень профессиональной квалификации значительно выше базовых требований, предъявляемых к врачам соответствующих специальностей. Претендовать на статус смогут врачи со стажем по специальности не менее 5 лет с сентября этого года. Они должны будут сдать соответствующий экзамен.