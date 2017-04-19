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Городская доплата за статус "Московский врач" составит 15 тыс. рублей в месяц

Москва
19 апреля, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Статус "Московский врач" будет присваиваться специалистам, чьи опыт и уровень профессиональной квалификации значительно выше базовых требований
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Размер ежемесячных выплат медикам, получившим статус "Московский врач," составит 15 тыс. рублей. Об этом сообщил на заседании президиума столичного правительства глава департамента здравоохранения города Алексей Хрипун.

"Городская доплата составит 15 тыс. рублей в месяц", - сказал Хрипун.

Столичное правительство утвердило постановление "О предоставлении медицинским организациям государственной системы здравоохранения Москвы грантов в целях материального поощрения врачей, получивших статус "Московский врач".

Статус "Московский врач" будет присваиваться специалистам, доказавшим, что их опыт и уровень профессиональной квалификации значительно выше базовых требований, предъявляемых к врачам соответствующих специальностей. Претендовать на статус смогут врачи со стажем по специальности не менее 5 лет с сентября этого года. Они должны будут сдать соответствующий экзамен.

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