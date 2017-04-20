Ветрено и до 6 градусов тепла будет в столичном регионе

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют 20 апреля в Московском регионе ветреную, прохладную погоду. Как сообщили в метеослужбе, будет облачно с прояснениями, на востоке области местами пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый, в некоторых районах возможна гололедица. "Температура воздуха в Москве составит 3-5 градусов тепла, по области будет от 1 до 6 градусов. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, местами его порывы усилятся до 12-17 м/с", - уточнил представитель Росгидромета.

Предстоящей ночью при переменной облачности обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут минус 3-5 градусов, в Подмосковье воздух остынет до минус 3-8 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Днем в пятницу будет солнечно, в Москве потеплеет до 5-7 градусов выше нуля, в Подмосковье будет от 3 до 8 градусов тепла. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.