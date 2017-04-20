Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ветрено и до 6 градусов тепла будет в столичном регионе

Москва
20 апреля, 6:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Ожидается облачно с прояснениями
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют 20 апреля в Московском регионе ветреную, прохладную погоду. Как сообщили в метеослужбе, будет облачно с прояснениями, на востоке области местами пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый, в некоторых районах возможна гололедица. "Температура воздуха в Москве составит 3-5 градусов тепла, по области будет от 1 до 6 градусов. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, местами его порывы усилятся до 12-17 м/с", - уточнил представитель Росгидромета.

Предстоящей ночью при переменной облачности обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут минус 3-5 градусов, в Подмосковье воздух остынет до минус 3-8 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Днем в пятницу будет солнечно, в Москве потеплеет до 5-7 градусов выше нуля, в Подмосковье будет от 3 до 8 градусов тепла. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
8
Более тысячи зрителей оценили мастерство президентского полка на Соборной площади в Кремле
9
Собянин: новые вагоны метро "Москва" – одни из лучших в мире
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пропавший в Армении российский солдат найден живым
2
МИД РФ считает важным, что суд ООН не поддержал позицию Киева об "агрессии" и "оккупации"
3
Оскорбивший Путина ведущий Fox News больше не будет работать на канале
4
WSJ: Fox News намерен уволить скандального телеведущего
5
Госсекретарь США обвинил Иран в спонсировании терроризма и раскритиковал ядерную сделку
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Корабль "Союз МС-04" с сокращенным экипажем отправится на МКС
Темы дня
Загрузка...
Реклама