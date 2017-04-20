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Новое здание Российской государственной библиотеки в Новой Москве появится к 2022 году

Москва
20 апреля, 12:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
В 2017 году уже будут выделены первые финансовые средства на начало проектных работ
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Новое здание Российской государственной библиотеки (РГБ) в Новой Москве может быть сдано в эксплуатацию в 2021-2022 годах, первые финансовые средства на проект будут выделены уже в этом году. Об этом сообщил в ходе международной библиотечной сессии "Формируя будущее библиотек" и. о. директора РГБ Владимир Гнездилов.

"Мы надеемся, что уже в этом году будут выделены первые финансовые средства на начало проектных работ. Я не берусь сказать, сколько это будет стоить, еще нет полной проектной сметы, официальной дорожной карты нет. Если финансирование будет осуществляться в предполагаемом темпе, то где-то в 2021-2022 году объект может быть сдан в эксплуатацию", - заявил Гнездилов.

Затем будут перевозиться фонды, а также выполняться другие работы.

И. о. директора РГБ отметил, что уже есть "общее архитектурное решение, понимание, что и как будет и в содержательном смысле". "Безусловно, учитывая, что это новый объект на территории Новый Москвы, мы пришли к выводу, что это не должно быть простым хранилищем, это должна быть полноценная библиотека со всем современным набором инфраструктуры культурно-досугового центра", - подчеркнул он.

В ноябре 2016 года градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила заявку на оформление градостроительного плана земельного участка для строительства здания Исторического музея, а также Российской государственной библиотеки в поселении Сосенское, вблизи поселка Коммунарка на территории Новой Москвы, где создается крупный административно-деловой центр. Ранее генеральный директор РГБ Александр Вислый рассказывал ТАСС, что между книгохранилищами появятся внутренние читальные залы и парк - зона отдыха для посетителей библиотеки, куда можно будет выйти с книгами.

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