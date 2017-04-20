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Москвичей ждут ветреные и дождливые выходные

Москва
20 апреля, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
К началу следующей недели температура в столице начнет постепенно повышаться
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Циклон из Гренландии принесет в Москву сырую и ветреную погоду в ближайшие выходные. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, вместе с дождем в столичный регион придет и потепление.

"Антициклональный характер погоды задержится в столице еще на пару дней, а затем под влиянием циклона пройдут осадки, постепенно начнет повышаться температура", - уточнил представитель метеослужбы.

По его словам, циклон, который переместится из акватории Гренландского моря на северо-запад Европы, в выходные будет оказывать влияние и на погоду столичного региона, обеспечив ее ветреный и влажный характер. Температура постепенно начнет повышаться, ее отставание от нормы будет сокращаться, наиболее заметно это проявится на следующей неделе.

В пятницу, 21 апреля, небольшие осадки пройдут лишь днем на северо-западе области. Ветер развернется юго- западный, но он также будет местами с порывами до 12-17 м/ с. Ночью будет от 1 до 3 градусов мороза в столице и до минус 1 - минус 6 градусов в области. Днем потеплеет до 5-7 и 3-8 градусов выше нуля соответственно.

В субботу, 22 апреля, ночью без осадков, минимальная температура составит ноль - плюс 2 градуса в Москве и от минус 2 до плюс 3 градусов по области. Днем пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Прогнозируется юго-западный ветер, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с. Днем еще немного потеплеет - до 6-8 в Москве и 4-9 градусов в области.

В воскресенье, 23 апреля, местами еще пройдут небольшие осадки, а вот юго-западный ветер усилится до 7-12 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с. Температура ночью та же, что и накануне, а вот днем будет на градус прохладнее - 5-7 градусов выше нуля в Москве и от 4 до 9 градусов тепла в Подмосковье.

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