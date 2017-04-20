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Полиция наказала стритрейсеров на Воробьевых горах в Москве

Москва
20 апреля, 21:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Инспекторы ДПС провели рейд на Воробьевых горах, в ходе которого останавливали и досматривали транспортные средства автовладельцев на предмет выявления нарушений
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции составили административные протоколы за нарушения на водителей авто, собравшихся в районе Воробьевых гор. Об этом в четверг ТАСС сообщил в пресс-службе столичного главка МВД.

В ходе проверки на Воробьевых горах инспекторы ДПС останавливали и досматривали транспортные средства автовладельцев на предмет выявления нарушений согласно КоАП РФ.

"Во время проведения мероприятия было выявлено 11 правонарушителей. В отношении десяти из них составлены административные протоколы по ст. 12.5 прим 3.1 КоАП РФ "Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в отношении еще одного водителя был составлен административный протокол по ст. 12.6 КоАП РФ "Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов".

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