Солнечно и до восьми градусов тепла будет в Московском регионе

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Солнечная, но ветреная погода ожидается в пятницу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
"Будет солнечно. При переменной облачности на северо- западе области возможны небольшие осадки", - уточнил представитель метеослужбы. Температура воздуха в Москве составит 5-7 градусов, по области будет от 3 до 8 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.
Предстоящей ночью станет облачно, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки - мокрый снег, дождь. В Москве столбики термометров покажут от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье будет от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер юго- западный 5-10 м/с, местами его порывы усилятся до 12-17 м/с.
Днем в субботу характер погоды не изменится - будет пасмурно и дождливо. В столице воздух прогреется до 6-8 градусов, по области будет от 4 до 9 градусов тепла.Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.