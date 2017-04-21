Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Солнечно и до восьми градусов тепла будет в Московском регионе

Москва
21 апреля, 6:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Предстоящей ночью станет облачно, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки - мокрый снег, дождь
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Солнечная, но ветреная погода ожидается в пятницу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Будет солнечно. При переменной облачности на северо- западе области возможны небольшие осадки", - уточнил представитель метеослужбы. Температура воздуха в Москве составит 5-7 градусов, по области будет от 3 до 8 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.

Предстоящей ночью станет облачно, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки - мокрый снег, дождь. В Москве столбики термометров покажут от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье будет от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер юго- западный 5-10 м/с, местами его порывы усилятся до 12-17 м/с.

Днем в субботу характер погоды не изменится - будет пасмурно и дождливо. В столице воздух прогреется до 6-8 градусов, по области будет от 4 до 9 градусов тепла.Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
8
Более тысячи зрителей оценили мастерство президентского полка на Соборной площади в Кремле
9
Собянин: новые вагоны метро "Москва" – одни из лучших в мире
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Махмуд Ахмадинежад не допущен к участию в президентской гонке в Иране
2
The Guardian: председатель Европарламента допустил пересмотр итогов Brexit
3
Новая война с утечками: Вашингтон намерен арестовать основателя WikiLeaks
4
Шульгин: четыре страны поддержали предложение России и Ирана по инциденту в Идлибе
5
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
6
Теракт в Петербурге финансировался из Турции членами международной террористической группы
7
В Одесской области нашли бомбу в автомобиле мэра Измаила
Темы дня
Загрузка...
Реклама