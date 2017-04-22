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Дождливая, ветреная погода ожидается в Московском регионе

Москва
22 апреля, 6:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 22 апреля./ТАСС
В Москве температура воздуха составит 6-8 градусов тепла, по области будет от 4 до 9 градусов тепла
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля./ТАСС/. Погода в Москве в субботу будет сырой, ветреной и прохладной. Как сообщили в Росгидромете, днем ожидается небольшой, местами умеренный дождь.

"В Москве температура воздуха составит 6-8 градусов тепла, по области будет от 4 до 9 градусов тепла", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается юго- западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.

В воскресенье будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Ночью в Москве столбики термометров покажут ноль - плюс 2 градуса, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем в столице воздух прогреется до 5-7 градусов, по области будет от 4 до 9 градусов тепла. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, местами порывы усилятся до 15-20 м/с.

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