Дождливая, ветреная погода ожидается в Московском регионе

МОСКВА, 22 апреля./ТАСС/. Погода в Москве в субботу будет сырой, ветреной и прохладной. Как сообщили в Росгидромете, днем ожидается небольшой, местами умеренный дождь.

"В Москве температура воздуха составит 6-8 градусов тепла, по области будет от 4 до 9 градусов тепла", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается юго- западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.

В воскресенье будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Ночью в Москве столбики термометров покажут ноль - плюс 2 градуса, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем в столице воздух прогреется до 5-7 градусов, по области будет от 4 до 9 градусов тепла. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, местами порывы усилятся до 15-20 м/с.