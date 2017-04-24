В Москве следователи выясняют обстоятельства смерти женщины на приеме у косметолога

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Московские следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины на приеме у косметолога в салоне красоты. Об этом ТАСС сообщили в столичном Главном следственном управлении СК.

23 апреля в одном из московских центров красоты во время проведения косметологической процедуры пациентка почувствовала ухудшение здоровья. Сотрудники клиники вызвали скорую помощь, но к ее приезду женщина 1957 года рождения умерла.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК по Москве проводится доследственная проверка. По предварительным данным, смерть женщины наступила в результате отрыва тромба", - уточнили в ГСУ.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются сотрудники клиники.