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В Москве следователи выясняют обстоятельства смерти женщины на приеме у косметолога

Москва
24 апреля, 12:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Смерть могла наступить в результате отрыва тромба, отметили в ГСУ СК
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Московские следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины на приеме у косметолога в салоне красоты. Об этом ТАСС сообщили в столичном Главном следственном управлении СК.

23 апреля в одном из московских центров красоты во время проведения косметологической процедуры пациентка почувствовала ухудшение здоровья. Сотрудники клиники вызвали скорую помощь, но к ее приезду женщина 1957 года рождения умерла.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК по Москве проводится доследственная проверка. По предварительным данным, смерть женщины наступила в результате отрыва тромба", - уточнили в ГСУ.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются сотрудники клиники.

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