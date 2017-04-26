СК возбудил уголовное дело по факту нападения со стрельбой на западе Москвы

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения со стрельбой на западе столицы, сообщили ТАСС в Главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по Москве.

"Днем 26 апреля вблизи жилого дома по улице Студенческой неизвестный в маске напал на мужчину и произвел в него несколько выстрелов. После этого нападавший скрылся с места происшествия", - отметили в ГСУ, добавив, что пострадавший госпитализирован с огнестрельными ранениями.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в столичном главке полиции сообщили, что в городе введен план "Перехват", ведется розыск автомобиля Toyota белого цвета, на которой скрылись неизвестные после стрельбы.