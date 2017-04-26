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Апрель 2017 года может стать самым дождливым в Москве с начала века

Москва
26 апреля, 13:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Количество осадков за апрель может составить более 80 мм
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Апрель 2017 года в Москве может стать самым дождливым с начала ХХI века. Об этом сообщили в Росгидромете.

"В городе с начала месяца уже выпало 55 мм осадков, или 125% апрельской нормы (44 мм). В ближайшие дни дождевая "копилка" еще существенно пополнится, и этот апрель окажется самым дождливым с 2000 года", - отметил представитель метеослужбы.

По расчетам синоптиков, 26 апреля в городе может выпасть 5 мм осадков. "Атмосферный фронт подойдет к столице после 15:00 мск. Ветер будет усиливаться. Порывы ветра до 16 м/с уже отмечаются в Новой Москве, на территории "старой" столицы - до 12-14 м/с", - уточнили в метеослужбе.

Сильные дожди ожидаются в четверг и пятницу. "В четверг, по предварительным расчетам, может выпасть 17 мм, а в пятницу - еще 13 мм, в ночь на субботу - еще 2 мм. В общей сложности к утру субботы ожидается до 32 мм осадков, или более 70% месячной нормы", - уточнили в Росгидромете, добавив, что к Первомаю количество осадков за апрель может составить более 80 мм.

Самый дождивый апрель в истории метеонаблюдений в Москве отмечался в 1903 году. Тогда во втором весеннем месяце выпало 100 мм осадков.

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