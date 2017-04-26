Мэр Москвы поддержал поручение президента РФ

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Законопроект о реновации жилого фонда столицы дорабатывается с учетом мнения москвичей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Полностью поддерживаю поручение президента о соблюдении прав граждан при переселении. Закон о реновации дорабатывается с учетом мнения горожан и общественности. Главными принципами этого документа должны быть принципы справедливости и защиты прав граждан. Включение в программу реновации домов будет добровольным, с учетом мнения большинства их жителей", - написал мэр.

Он добавил, что "программа крайне необходима и позитивна для огромного количества москвичей" и должна проходить "по закону".

На встрече с жителями мэр Москвы гарантировал, что все жители пятиэтажек, которые захотят остаться в своем районе во время реализации программы реновации жилья, получат новые квартиры в их же районах. Собянин подчеркнул, что соответствующая поправка будет внесена в законопроект о реновации жилфонда Москвы ко второму чтению.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с депутатами Госдумы обеспечить прохождение в парламенте такой редакции закона о реновации пятиэтажек, которая бы обеспечивала права граждан.

В начале 2017 года президент поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн кв. метров. Предварительные оценки стоимости программы назывались некоторыми депутатами Госдумы в диапазоне 3-3,5 трлн рублей. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей.

В этих зданиях живут до 1,6 млн москвичей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего и ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.