Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На ряде улиц Москвы до 9 мая запретят парковку из-за генеральных репетиций Парада Победы

Москва
27 апреля, 13:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Парковочное пространство на ряде центральных улиц будет круглосуточно ограничено с 27 апреля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Парковку запретят на некоторых улицах Москвы, включенных в маршрут прохождения военной техники, участвующей в репетициях и Параде Победы на Красной площади 9 мая. Ограничения введут с 27 апреля по 9 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"С 27 апреля по 9 мая в связи с проведением ряда генеральных репетиций Парада Победы будет ограничено парковочное пространство на столичных дорогах. Ограничения будут действовать круглосуточно с 27 апреля до окончания Парада Победы 9 мая", - отметили в ЦОДД.

Так, будет запрещена парковка на улицах Народного Ополчения, Красная Пресня, Баррикадная, Новинском бульваре, улицах Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Триумфальной площади, Болотной улице и Болотной площади.

В ЦОДД попросили водителей быть более внимательными и обращать внимание на дорожные знаки. Кроме того, отметили в ведомстве, на автомобили, припаркованные на перечисленных улицах в момент установки запрещающих знаков, разложат информационные листовки.

Маршрут военной техники пройдет по улицам Нижние Мневники, Народного ополчения, Мневники, Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня, Баррикадная, Садовая- Кудринская, Большая Садовая, Триумфальной площади, улицам Тверская, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, улицам Моховая, Воздвиженка, Новый Арбат, Новинскому бульвару, улицам Садовая-Кудринская, Тверская, Красной площади, Большому Москворецкому мосту, Болотной улице, Болотной площади и Большому Каменному мосту.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
8
Более тысячи зрителей оценили мастерство президентского полка на Соборной площади в Кремле
9
Собянин: новые вагоны метро "Москва" – одни из лучших в мире
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Корабль Черноморского флота столкнулся в Черном море с судном "Ашот-7"
2
"Газпром" увеличил требования к "Нафтогазу" до $37 млрд
3
Берлин – Москва: прагматичный визит Ангелы Меркель в Россию
4
В подъезде дома на севере Москвы застрелили адвоката
5
СМИ: израильские ВВС нанесли удар в окрестностях международного аэропорта в Дамаске
6
Движение поездов на оранжевой линии московского метро восстановлено
7
Россияне купили ОФЗ почти на 700 млн рублей в первый день продаж
Темы дня
Загрузка...
Реклама