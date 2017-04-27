На ряде улиц Москвы до 9 мая запретят парковку из-за генеральных репетиций Парада Победы

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Парковку запретят на некоторых улицах Москвы, включенных в маршрут прохождения военной техники, участвующей в репетициях и Параде Победы на Красной площади 9 мая. Ограничения введут с 27 апреля по 9 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"С 27 апреля по 9 мая в связи с проведением ряда генеральных репетиций Парада Победы будет ограничено парковочное пространство на столичных дорогах. Ограничения будут действовать круглосуточно с 27 апреля до окончания Парада Победы 9 мая", - отметили в ЦОДД.
Так, будет запрещена парковка на улицах Народного Ополчения, Красная Пресня, Баррикадная, Новинском бульваре, улицах Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Триумфальной площади, Болотной улице и Болотной площади.
В ЦОДД попросили водителей быть более внимательными и обращать внимание на дорожные знаки. Кроме того, отметили в ведомстве, на автомобили, припаркованные на перечисленных улицах в момент установки запрещающих знаков, разложат информационные листовки.
Маршрут военной техники пройдет по улицам Нижние Мневники, Народного ополчения, Мневники, Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня, Баррикадная, Садовая- Кудринская, Большая Садовая, Триумфальной площади, улицам Тверская, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, улицам Моховая, Воздвиженка, Новый Арбат, Новинскому бульвару, улицам Садовая-Кудринская, Тверская, Красной площади, Большому Москворецкому мосту, Болотной улице, Болотной площади и Большому Каменному мосту.