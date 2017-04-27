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В Москве задержаны четверо подозреваемых в нападении на иностранных предпринимателей

Москва
27 апреля, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

В настоящее время фигуранты заключены под стражу, против него возбуждено уголовное дело о разбое

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Четверо подозреваемых в нападении на иностранных предпринимателей задержаны в Москве. Об этом ТАСС сообщили в столичном главке полиции.

"Сотрудники Московского уголовного розыска совместно с коллегами из УВД по ЮВАО при силовой поддержке сотрудников Росгвардии пресекли деятельность преступной группы, совершившей разбойное нападение на предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность на территории одного из торгово-ярморочных комплексов Москвы", - сказали в ГУ МВД.

По данным полиции, преступники ехали на автомобиле по Люблинской улице, на светофоре, поравнявшись с машиной, в которой находились иностранцы, выстрелили в водителя, похитили сумку с деньгами и скрылись.

Задержали злоумышленников в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Ими оказались уроженцы ближнего зарубежья. Полицейские также обнаружили их автомобиль. При его осмотре найдено и изъято 4 мобильных телефона.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Фигуранты заключены под стражу.

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