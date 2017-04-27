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Экспозиция об истории московского парламентаризма открылась в Мосгордуме

Москва
27 апреля, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Открытие выставки приурочено к Дню российского парламентаризма

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Экспозиция, посвященная истории и работе Мосгордумы, открылась в библиотеке столичного парламента на Страстном бульваре. Как сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, она приурочена к Дню российского парламентаризма и станет основой экспозиции будущего Музея истории московского парламентаризма.

"Сегодня, 27 апреля, День российского парламентаризма. Мы открываем экспозицию, посвященную истории московского парламентаризма. Открываем ее в библиотеке Мосгордумы, потому что здесь будет открыт музей московского парламентаризма", - сказал Шапошников. Он напомнил, что история Мосгордумы насчитывает уже более 230 лет, столичный парламент старше российского на 120 лет.

В экспозиции "Московская городская дума. История и современность" представлены документы и фотографии, описывающие историю Общей городской думы, открывшуюся 15 января 1786 года, а также Московского совета рабочих и красноармейских депутатов, пришедшего на смену думе и впоследствии распущенного в октябре 1993 года.

Последние три из девяти частей экспозиции посвящены современной Мосгордуме: здесь можно познакомиться с уставом думы, видами нормативных актов, которые она принимает, инфографическими материалами, объясняющими механизмы создания и принятия городских законов. Первыми с экспозицией познакомились жители Северо-Восточного округа столицы, общественные деятели, активисты.

Музей на базе библиотеки Мосгордумы должен появиться в 2018 году.

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