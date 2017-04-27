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Полиция проверяет информацию о бесхозном предмете на станции "Автозаводской" МЦК

Москва
27 апреля, 17:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Пассажиров эвакуировали из поезда для проведения необходимых проверок

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Транспортная полиция проверяет бесхозный предмет, обнаруженный в поезде Московского центрального кольца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте (УТ) МВД России по ЦФО.

"На станции "Автозаводской" МЦК обнаружен подозрительный бесхозный предмет. В настоящее время пассажиры из поезда эвакуированы", - сказали в ведомстве. Полиция проводит необходимые в таком случае специальные проверочные мероприятия. На место ожидаются кинолог с собакой.

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