Полиция проверяет информацию о бесхозном предмете на станции "Автозаводской" МЦК

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Транспортная полиция проверяет бесхозный предмет, обнаруженный в поезде Московского центрального кольца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте (УТ) МВД России по ЦФО.

"На станции "Автозаводской" МЦК обнаружен подозрительный бесхозный предмет. В настоящее время пассажиры из поезда эвакуированы", - сказали в ведомстве. Полиция проводит необходимые в таком случае специальные проверочные мероприятия. На место ожидаются кинолог с собакой.