Москва ищет проектировщиков путепровода, который свяжет Дмитровское и Алтуфьевское шоссе

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Департамент строительства Москвы объявил открытый конкурс по проектированию путепровода через железнодорожные пути Савеловского направления МЖД, который свяжет Дмитровское и Алтуфьевское шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Победителю конкурса предстоит разработать проект строительства тоннеля протяженностью 120 метров. Кроме этого, необходимо предусмотреть строительство и реконструкцию магистральной улицы по 3 полосы движения в каждую сторону протяженностью 1100 метров, а также улицу местного значения по 2 полосы в каждую сторону протяженностью 150 метров", - уточняется в сообщении.

"Продолжительность проектирования не должна превышать 9 месяцев с момента заключения государственного контракта. Начальная максимальная цена контракта - 191,6 млн рублей. Подведение итогов конкурса намечено на 24 мая 2017 года", - отмечается в сообщении.

По словам главы департамента Андрея Бочкарева, которые приводятся в сообщении, путепровод через пути Савеловского направления позволит проехать с Проектируемого проезда № 2236 на улицу Хачатуряна, свяжет Дмитровское и Алтуфьевское шоссе, обеспечит движение транспортных потоков на улицу Хачатуряна, Северный бульвар, проезд Дежнева, улицу Менжинского в сторону Ярославского шоссе.

"Напомню, что в настоящее время ведется проектирование дороги-переезда через железнодорожные пути Малого кольца Московской железной дороги от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы. К проектированию еще трех путепроводов в северной части города приступим во втором квартале. Это путепровод соединяющий улицу 800-летия Москвы с Инженерной улицей, путепровод соединяющий улицу Добролюбова с улицей Складочная, а также путепровод с улицы Менжинского на улицу Дудинка", - уточнил Бочкарев.

"Строительство путепроводов через железнодорожные пути для обеспечения поперечных связей между районами является одной из главных задач, которую перед нами ставят власти города", - добавил он.