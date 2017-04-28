Спортивный центр на территории парка Горького в Москве построят до конца этого года

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Новый спортивный центр на территории парка Горького в столице появится до конца 2017 года. Об этом журналистам сообщила директор парка Марина Люльчук.

"Открытие нового спортивного центра - важнейшее событие в жизни парка Горького. Каждый год парк посещают миллионы жителей Москвы, и мы уверены, что новый центр объединит любителей спорта и тех, кто только делает первые шаги", - сказала Люльчук.

Она добавила, что проект спортивного центра на территории парка Горького, разработан архитекторами бюро "Космос", которое стало победителем международного конкурса.

Он представлен как тотальная спортивная инсталляция под открытым небом и представляет собой прямоугольный объем. На территории спортивного центра будут работать футбольная и баскетбольная площадки, беговой клуб, зал функционального тренинга. Центр будет открыт круглый год, и его программа будет варьироваться в зависимости от сезонов.

"Будучи футболистом я поиграл во Франции и в Англии, к примеру, в Лондоне таких площадок очень много и они востребованы. Уверен, что будущая площадка в Москве не будет пустовать. На дне открытии сооружения я буду готов выйти с ребятами на футбольное поле и провести небольшой мастер-класс", - сказал ТАСС российский футболист Алексей Смертин.

На сегодняшний день в парке уже функционирует один спортивный центр, где можно записаться на тренировки бегового клуба, арендовать площадку для игры в пляжный волейбол, футбол, гандбол, взять в аренду спортивный инвентарь. Кроме того, в Нескучном саду и на Воробьевых горах функционируют два футбольных поля.