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Апрель в Москве завершится солнечной, теплой погодой

Москва
30 апреля, 6:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 30 апреля./ТАСС

Воздух в воскресенье прогреется до плюс 24 градусов

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© Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля./ТАСС/. Погода в Московском регионе в воскресенье будет солнечной и теплой - воздух прогреется до плюс 24 градусов. Об этом сообщили в Росгидромете. "Будет солнечно, обойдется без осадков. В столице температура воздуха составит 21-23 градуса, по области будет от 19 до 24 градусов тепла",- уточнил представитель метеослужбы. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/с.

Предстоящей ночью при переменной облачности местами возможен небольшой кратковременный дождь. В Москве столбики термометров покажут 8-10, по области - от 6 до 11 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Днем в Первомай местами вновь не исключен небольшой кратковременный дождь. В Москве воздух прогреется до 17-19 градусов, в Подмосковье будет от 14 до 19, на юго-востоке до 24 градусов тепла. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

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