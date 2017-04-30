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В первый день работы велопроката в Москве им воспользовались более 10 тысяч раз

Москва
30 апреля, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

В новом сезоне для горожан заработали 350 пунктов велопроката с 3,2 тыс. велосипедами

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Более 10 тыс. поездок на велосипедах городского велопроката совершили москвичи и гости столицы в первый день работы нового сезона - 29 апреля 2017 года. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"За сутки в системе велопроката зарегистрировалось 4145 новых клиентов, число прокатов составило 10431", - сказал он.

По словам заммэра, тарифом "Сутки" в первый день воспользовались 3259 раз (в 12 раз больше, чем в прошлом году), тариф "Месяц" приобрели 194 раза (почти в 5 раз больше, чем в прошлом году), тариф "Сезон" - 1229 раза (1144 в прошлом году), "Сезон 45 минут" - 1272 раз.

"Количество пользователей системы городского велопроката с каждым годом стабильно растет. Если сравнивать с 2016 годом, количество прокатов за первый день работы увеличилось почти в 7 раз, а по сравнению с 2015 - в 30 ", - отметил Ликсутов.

В новом сезоне велопроката, который открылся накануне, для горожан заработали 350 пунктов велопроката с 3,2 тыс. велосипедами. К 15 июня москвичам будут доступны 380 станций и 3600 прокатных велосипедов. Новые пункты появятся вблизи станций метро "Полежаевская", "Сокол", "Динамо", "Аэропорт", "Беговая", "Сокольники", "Тульская", а также около станций Московского центрального кольца Хорошево, Зорге и Панфиловская. Станциями велопроката можно воспользоваться как в центре Москвы, так и за пределами Третьего транспортного кольца.

За последние два года количество взятых напрокат велосипедов увеличилось в 15 раз. В 2016 году ими воспользовались более 1,6 млн раз.

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