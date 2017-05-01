Из-за сбросов воды произошли подтопления пешеходных дорог в Кунцеве и на Воробьевых горах

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Плановые сбросы воды с Рублевской плотины в Москве привели к повышению уровня воды в верхней части Москва-реки и подтоплениям пешеходных дорожек в Кунцеве и на Воробьевых горах в районе набережных. Об этом ТАСС сообщил начальник Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) Василий Марьян.
"В течение недели в Москве шли дожди, и с Рублевской плотины в плановом порядке осуществляется сброс лишней воды, через девятый гидроузел она поступает в верхнюю часть Москва-реки", - сказал он.
В результате в районе Кунцево уровень воды в реке превышает средние многолетние значения на 165 см, в районе Воробьевых гор - на 70 см, Крылатского моста - на 40 см, в районе Кожухово уровень воды в пределах нормы.
"В результате в Кунцево подтоплены пешеходные дорожки на 15-20 см, в районе Воробьевых гор - на 5-10 см на протяжении 3,6 метров", - сказал Марьян. Он подчеркнул, что никаких серьезных последствий нет, угрозы жилым домам, инфраструктуре и объектам экономики не существует.
"Ситуация находится под полным контролем, и уже наблюдается тенденция к снижению уровня воды, хотя сбросы еще продолжаются", - сообщил начальник МГПСС.