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Около 30 уличных гонщиков взяты на контроль ГИБДД Москвы

Москва
2 мая, 17:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Начальник столичной Госавтоинспекции напомнил, что вокруг Москвы есть порядка пяти специализированных трасс

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции держат на контроле до 30 стритрейсеров, которые любят нарушать ПДД в Москве. Об этом ТАСС сообщил начальник УГИБДД по Москве Виктор Коваленко.

"Безусловно, насчитывается где-то 20-30 человек на многомиллионный город, которым просто на все плевать, они решили, что можно выехать на скорости 200 км/ч, проехать по Кутузовскому, посмотреть на возможности (машины - прим. ТАСС). Поэтому 20-30 человек, тех, которых противопоставили себя обществу, вот с ними мы и занимаемся. У нас есть возможности легально подвести к тому, чтобы они перешли из разряда водителей в пешеходы", - сказал он.

Коваленко также отметил, что в районе смотровой площадки на Воробьевых горах стритрейсеры не собираются.

"Там не собираются гонщики, я не раз встречался с этой категорией. Это люди, которые всей душой болеют за мотоавтотранспорт, им нравится техника, они готовы просто любоваться своими экземплярами и смотреть, что есть у их коллег, общаться в кругу единомышленников", - рассказал он.

Начальник столичной Госавтоинспекции напомнил, что вокруг Москвы есть порядка пяти специализированных трасс. "Существуют мероприятия, на которые можно прийти и показать, кто чего стоит. Зачем быть неформальным гонщиком, нарушать правила, если есть специализированные трассы",- заключил он.

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