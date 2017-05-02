Около 30 уличных гонщиков взяты на контроль ГИБДД Москвы

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции держат на контроле до 30 стритрейсеров, которые любят нарушать ПДД в Москве. Об этом ТАСС сообщил начальник УГИБДД по Москве Виктор Коваленко.
"Безусловно, насчитывается где-то 20-30 человек на многомиллионный город, которым просто на все плевать, они решили, что можно выехать на скорости 200 км/ч, проехать по Кутузовскому, посмотреть на возможности (машины - прим. ТАСС). Поэтому 20-30 человек, тех, которых противопоставили себя обществу, вот с ними мы и занимаемся. У нас есть возможности легально подвести к тому, чтобы они перешли из разряда водителей в пешеходы", - сказал он.
Коваленко также отметил, что в районе смотровой площадки на Воробьевых горах стритрейсеры не собираются.
"Там не собираются гонщики, я не раз встречался с этой категорией. Это люди, которые всей душой болеют за мотоавтотранспорт, им нравится техника, они готовы просто любоваться своими экземплярами и смотреть, что есть у их коллег, общаться в кругу единомышленников", - рассказал он.
Начальник столичной Госавтоинспекции напомнил, что вокруг Москвы есть порядка пяти специализированных трасс. "Существуют мероприятия, на которые можно прийти и показать, кто чего стоит. Зачем быть неформальным гонщиком, нарушать правила, если есть специализированные трассы",- заключил он.