Осложнение дорожной ситуации ожидается в Москве вечером 3 мая из-за репетиции парада

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы прогнозирует осложнение дорожной ситуации в столице в вечерний час пик 3 мая в связи с проведением генеральной репетиции Парада Победы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦОДД.
"Сегодня, 3 мая, в связи с репетицией Парада Победы будет ограничено движение на столичных дорогах. Ограничения будут действовать с 17:00 до окончания мероприятия. Также в вечерний час пик ожидается увеличение заторов внутри Третьего транспортного кольца. Осложнения связаны с существенным снижением пропускной способности дорог в связи с проведением работ по программе "Моя улица" в центральной части города", - сказали в пресс-службе.
Водителей просят, по возможности, отказаться от поездок в центр на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, а также планировать свои передвижения в соответствии с ограничениями.
Движение будет перекрыто по улицам Нижние Мневники и Мневники, Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Триумфальной площади, Тверская и Охотный ряд, Театральному проезду, Новой площади, Китайгородскому проезду, Москворецкой и Кремлевской набережным, Боровицкой площади, улицам Моховая, Воздвиженка и Новый Арбат, Новинскому, Страстному и Тверскому бульварам, Большому Путинковскому переулку, Большому Москворецкому мосту, улице Болотная, Болотной площади, улице Солянка и Большом Каменному мосту.