Москва выделила Тверской области более 500 млн рублей на реконструкцию очистных сооружений

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ТВЕРЬ, 3 мая. /ТАСС/. Правительство Москвы выделило Тверской области более 500 млн рублей для продолжения реконструкции очистных сооружений на реке Волга в районе Иваньковского водохранилища. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.
"508,7 млн рублей дополнительно перечислено правительством Москвы на реконструкцию очистных сооружений в Конакове и поселке Радченко, которые расположены на вблизи Иваньковского водохранилища. Решение о финансировании проекта принято в столичной администрации", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что общая стоимость реконструкции очистных сооружений, которые помогут улучшить экологическое состояние водохранилища, составляет более 650 млн рублей. "150 млн уже были перечислены в прошлом году в рамках соглашений, заключенных между губернатором Тверской области Игорем Руденей и мэром Москвы Сергеем Собяниным", - пояснили в областном правительстве.
Как ранее сообщалось, реконструкция должна пройти в два этапа, в ходе первого - отремонтируют очистные сооружения в городе Конаково, а во время второго - канализацию в поселке Радченко Конаковского района. В 2016 году власти Тверской области выполнили проектные работы за счет межбюджетного трансферта из Москвы и получили положительное заключение.
Иваньковское водохранилище - первое водохранилище пресной воды в верхнем течении реки Волги, наполненное водой в 1936 году и более известное как Московское море. Расположено в Конаковском районе Тверской области. Водохранилище является началом Канала имени Москвы и крупным источником пресной воды для столицы.