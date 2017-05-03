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Собянин: Новая площадь в Москве войдет в состав уникальной пешеходной зоны

Москва
3 мая, 16:56 дата обновления: 3 мая, 17:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Пешеходный маршрут будет располагаться от Лубянской площади до парка Зарядье

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Новая площадь в Москве станет частью уникальной пешеходной зоны от Лубянской площади до парка Зарядье, который будет создан у стен Кремля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра работ по благоустройству площади и других улиц Кремлевского кольца, которые проводятся в рамках программы "Моя улица".

Мэр напомнил, что в апреле 2017 года начался очередной этап данной программы. В этом году новый облик получат 89 улиц, площадей, набережных и других знаковых объектов столицы.

"Один из крупнейших объектов благоустройства - Кремлевское кольцо. На протяжении многих лет Новая площадь была одним из самых проблемных мест в центре Москвы - постоянные заторы, хаотичная парковка, тяжелая атмосфера для пешеходов. Благоустройство призвано решить эти проблемы, включив Новую площадь в уникальный пешеходный маршрут от Лубянской площади до Зарядья, который будет создан в Москве.

На Новой площади станет комфортно и пешеходам, и водителям, и пассажирам общественного транспорта", - отметил Собянин.

Пространство для пешеходов и водителей

Мэр рассказал также, что основная идея благоустройства части Кремлевского кольца, в которую входят Новая, Старая, Славянская площади, Лубянский, Китайгородский проезды и территория вокруг Политехнического музея заключается в создании комфортного пространства как для пешеходов и пассажиров общественного транспорта, так и для водителей.

Для этого планируется реорганизовать уличное пространство, расширив тротуары и сузив проезжую часть, провести дополнительное озеленение, улучшить уличное освещение, создать современную систему навигации и предоставить доступ к бесплатной сети Wi-Fi.

Наиболее масштабные работы по благоустройству проведут на Новой площади.

Ранее движение машин здесь осуществлялось по девяти полосам, при этом регулярно возникали пробки, и в целом площадь была плохо приспособлена для передвижения пешеходов и общественного транспорта. В ходе благоустройства на площади будут значительно расширены тротуары, что в сочетании с озеленением, качественным мощением и установкой малых архитектурных форм создаст комфортное пространство для пешеходов.

Для обеспечения отвода дождевых вод на тротуарах разместят "ливневки". Ширина проезжей части будет сужена вдвое - с 45 до 23 метров. Количество полос для движения автомобилей сократится с девяти до пяти. Будет организовано две полосы для движения общественного транспорта и устроены парковочные карманы.

Что касается Китайгородского проезда и Старой площади, то их планировка не изменится. После проведения благоустройства движение общественного транспорта будет осуществляться по выделенной полосе, движение остального транспорта по трем полосам. На Славянской площади планируется организовать пересадочные зоны для пассажиров метро и маршрутов наземного транспорта необходимые с учетом ожидаемого роста пассажиропотока после открытия парка Зарядье.

Асфальтовое покрытие тротуаров на благоустраиваемых улицах заменят на гранитную плитку. Вдоль проезжей части высадят деревья.

В целом на данном участке Кремлевского кольца уложат плиткой более 21 тыс. квадратных метров тротуаров, установят девять пешеходных информационных стел с точкой доступа Wi-Fi, 98 малых архитектурных форм, 49 опор освещения с фонарями с энергосберегающими лампами и 26 опор освещения на тротуарах. Воздушно-кабельные линии перенесут в специально устроенную канализацию общей протяженностью порядка 3 километров с установкой 124 кабельных колодцев.

Плановый срок окончания работ - август 2017 года. Осенью 2017 года на Новой площади и Китайгородском проезде высадят 80 лип, 300 кустарников спиреи острозубчатой и обустроят более 6 тыс. квадратных метров газонов. Таким образом, количество деревьев в этом районе увеличится втрое. 

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