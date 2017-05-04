В Москве пресечен канал организации незаконной миграции

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли канал организации незаконной миграции, задержан один из участников преступной группы, к которой за поддельными документами ежесуточно обращалось более 200 иностранцев. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с ФСБ России задержан участник группы, подозреваемой в организации незаконной миграции", - сказала она.
Сотрудники полиции установили, что участники этой группы в арендованных офисах изготавливали и выдавали поддельные миграционные документы о регистрации иностранцев по адресам, где находились нежилые здания, склады, гостиницы и хостелы. В сутки к ним обращалось более 200 иностранных граждан.
Задержанный участник группы оказался уроженцем Средней Азии.
"В ходе обысков сотрудники полиции изъяли печати, поддельные миграционные документы, компьютерную и оргтехнику, а также иные вещественные доказательства противоправной деятельности подозреваемых", - добавила Волк.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный арестован, полицейские ищут его возможных соучастников.