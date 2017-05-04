Собянин: Москва занимает последнее место среди мегаполисов по жилью на одного человека

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Москва занимает последнее место среди мегаполисов мира по уровню обеспеченности жильем на одного жителя. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире радио "Комсомольская правда".

"Москва по обеспеченности жильем на человека, по квадратным метрам на жителя, занимает последнее место в мире среди всех мегаполисов. У нас жилья меньше, чем даже в Токио на одного человека", - сказал Собянин.

Мэр добавил, что в Москве "строится мало жилья".

"А когда строится мало жилья, то цена на него высокая, высокая стоимость не дает людям возможность купить новое жилье. Поэтому этот проект (программа реновации жилищного фонда) отчасти решит и эту проблему. Он не привлечет людей из других регионов, а даст возможность москвичам улучшить свои жилищные условия, свою обеспеченность квадратными метрами", - подчеркнул Собянин.

По данным столичного комплекса градостроительной политике и строительства, с 2000 по 2012 гг. в Москве было построено 42 млн кв. м жилья, из них 13 млн кв. м возведено на деньги из городского бюджета. В период с 2012 по 2018 гг. объем жилищного строительства в Москве составит 22,04 млн кв. метров.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана на 20 лет.

Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м, на что могли пойти 3-3,5 трлн рублей (оценка депутатов Госдумы). Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.