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Собянин: Москва занимает последнее место среди мегаполисов по жилью на одного человека

Москва
4 мая, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

По мнению мэра, в настоящее время столице строится мало жилья

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Москва занимает последнее место среди мегаполисов мира по уровню обеспеченности жильем на одного жителя. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире радио "Комсомольская правда".

"Москва по обеспеченности жильем на человека, по квадратным метрам на жителя, занимает последнее место в мире среди всех мегаполисов. У нас жилья меньше, чем даже в Токио на одного человека", - сказал Собянин.

Мэр добавил, что в Москве "строится мало жилья".

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"А когда строится мало жилья, то цена на него высокая, высокая стоимость не дает людям возможность купить новое жилье. Поэтому этот проект (программа реновации жилищного фонда) отчасти решит и эту проблему. Он не привлечет людей из других регионов, а даст возможность москвичам улучшить свои жилищные условия, свою обеспеченность квадратными метрами", - подчеркнул Собянин.

По данным столичного комплекса градостроительной политике и строительства, с 2000 по 2012 гг. в Москве было построено 42 млн кв. м жилья, из них 13 млн кв. м возведено на деньги из городского бюджета. В период с 2012 по 2018 гг. объем жилищного строительства в Москве составит 22,04 млн кв. метров.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана на 20 лет.

Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м, на что могли пойти 3-3,5 трлн рублей (оценка депутатов Госдумы). Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

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