Собянин: без проекта реновации в Москве объем аварийного жилья в РФ удвоится за 10-15 лет

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Без программы реновации жилья в Москве объем аварийного жилого фонда в целом по стране в ближайшие 10-15 лет удвоится. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на совместном заседании Государственного совета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.

"Это - насущная проблема. Если ее не решать, то к тому аварийному фонду, который есть в России, еще прибавится примерно такая же цифра в ближайшие 10-15 лет", - сказал мэр, комментируя программу по реновации жилья. Он подчеркнул, что "инициаторами этой программы были сами москвичи", которые проживают в хрущевках.

Собянин отметил, что порядок включения в программу реновации будет исключительно добровольным, в нее войдут только те дома, жильцы которых сами это инициируют. Столичный градоначальник также обратил внимание, что предоставление нового жилья для тех, кто будет переселяться, является максимально комфортным и не ухудшит, а улучшит и жилищное положение. "Программа действительно нужная для Москвы, хотя она, конечно, очень сложная, трудная, и сегодня мы работаем в диалоге с Государственной думой для того, чтобы принять взвешенное законодательство для решения этой проблемы", - заключил мэр.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана на 20 лет.

Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м, на что могли пойти 3-3,5 трлн рублей (оценка депутатов Госдумы).

Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

Программа сноса ветхих пятиэтажек в Москве. Досье