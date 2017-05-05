Москва готова к празднованию Дня Победы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Власти Москвы заявили о готовности столицы к празднованию Дня Победы. В пятницу на совещании по оперативным вопросам в столичной мэрии были заслушаны доклады городских служб о подготовке к торжествам, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"В праздничные дни запланировано более 400 общегородских и районных культурно-зрелищных мероприятий, для проведения которых будет задействовано около 100 площадок, в том числе 15 пешеходных зон", - отметили в пресс-службе.

Охранять общественный порядок 9 мая будут свыше 12 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников. Планируется задействовать 88 кинологов со служебными собаками, 176 арочных и 2,5 тыс. ручных металлодетекторов и 6850 барьеров.

"Перед началом мероприятий будет проводиться комплексное обследование территорий с последующим взятием их под охрану", - уточнили в пресс-службе.

В особом режиме будет осуществляться охрана порядка на объектах Московского метрополитена. Для обеспечения безопасности граждан на станциях метро в период проведения массовых мероприятий планируется привлечь 1,6 тыс. сотрудников полиции и 700 курсантов Московского университета МВД России.

В медицинском обеспечении праздничных мероприятий будет задействовано около 100 бригад Скорой медицинской помощи и Центра экстренной медицинской помощи. В частности, при проведении шествия "Бессмертного полка" предусмотрено дежурство шести бригад и 14 пеших постов Центра экстренной медицинской помощи и 42 бригад скорой, которые будут располагаться по ходу движения колонны и на Красной площади.