Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москва готова к празднованию Дня Победы

Москва
5 мая, 14:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

В праздничные дни в столице пройдет более 400 общегородских и районных культурно-зрелищных мероприятий

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Власти Москвы заявили о готовности столицы к празднованию Дня Победы. В пятницу на совещании по оперативным вопросам в столичной мэрии были заслушаны доклады городских служб о подготовке к торжествам, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"В праздничные дни запланировано более 400 общегородских и районных культурно-зрелищных мероприятий, для проведения которых будет задействовано около 100 площадок, в том числе 15 пешеходных зон", - отметили в пресс-службе.

Охранять общественный порядок 9 мая будут свыше 12 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников. Планируется задействовать 88 кинологов со служебными собаками, 176 арочных и 2,5 тыс. ручных металлодетекторов и 6850 барьеров.

"Перед началом мероприятий будет проводиться комплексное обследование территорий с последующим взятием их под охрану", - уточнили в пресс-службе.

В особом режиме будет осуществляться охрана порядка на объектах Московского метрополитена. Для обеспечения безопасности граждан на станциях метро в период проведения массовых мероприятий планируется привлечь 1,6 тыс. сотрудников полиции и 700 курсантов Московского университета МВД России.

В медицинском обеспечении праздничных мероприятий будет задействовано около 100 бригад Скорой медицинской помощи и Центра экстренной медицинской помощи. В частности, при проведении шествия "Бессмертного полка" предусмотрено дежурство шести бригад и 14 пеших постов Центра экстренной медицинской помощи и 42 бригад скорой, которые будут располагаться по ходу движения колонны и на Красной площади.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
5
Граффити с изображением Кутузова появилось на Волхонке
8
Световое шоу "Письма Победы" в Москве
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин переговорит с генпрокурором и главой МВД о правах геев в СКФО
2
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
3
Заммэра Москвы: чаще всего нарушаются правила парковки на Цветном бульваре и Петровке
4
Озеров: идея США о введении контроля за российскими портами абсурдна и невыполнима
5
ЦТАК: завербованный разведкой США и Южной Кореи гражданин КНДР работал в Хабаровском крае
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Экс-замглавкома Внутренних войск МВД арестован по делу о взятке в 10 млн рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама