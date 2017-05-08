В Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Зима вернулась в столицу. По данным Гидрометцентра, снег крупными хлопьями отмечается во многих районах города.

"За последние 12 часов в городе выпало 10 мм осадков, в основном, в виде дождя, который к 8.30 сменил снег", - сообщил представитель метеослужбы, добавив, что это составляет почти 20 % майской нормы осадков (51 мм). Осадки - снег и мокрый снег - будут идти в Москве еще сутки.

По данным синоптиков, для мая характерен возврат холодов. Они не опасны и даже желательны, если они не переходят меры, не превращаются в губительные для молодой растительности морозы. За почти 140-летнюю историю метеорологических наблюдений установлено, что наиболее холодный май наблюдался в 1918 году (со средней температурой плюс 6 градусов), самый теплый - в 1979 году (плюс 17,1 градуса). Абсолютный минимум минус 7,3 градуса зафиксирован 8 мая 1918 года, абсолютный максимум плюс 33,2 градуса - 28 мая 2007 года. За период с 1880 по 2016 год глобальное потепление привело к тому, что средняя майская температура воздуха выросла почти на три градуса.

В среднем в мае бывает 10-14 дней с дождем и выпадает около 50 мм осадков. В дождливые годы количество их может увеличиться до 120 мм (1927 и 1976 годы), в засушливые - уменьшаться до 0-2 мм (1941 и 1995 годы). Суточный максимум осадков 39,2 мм зафиксирован 18 мая 1976 года.

За 136-летний период наблюдений заметна тенденция к увеличению количества осадков, отмечают синоптики.