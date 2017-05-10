Туристический информационный центр открылся на территории храма Христа Спасителя в Москве

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Новый туристический информационный центр (ТИЦ) заработал в Москве в мае. Об этом сообщили в пресс-службе департамента спорта и туризма столицы.
"При поддержке департамента спорта и туризма города Москвы на территории храма Христа Спасителя открылся туристический информационный центр. Специалисты ТИЦ не только подскажут, как пройти до Старого Арбата или Кремля, но и абсолютно бесплатно снабдят всей необходимой литературой - от карты Москвы до мини-путеводителей в книжном формате на различных языках мира", - сказали в пресс-службе.
"При необходимости помогут туристам составить экскурсионный маршрут на время их пребывания в городе, посоветуют наиболее оптимальные способы передвижения на общественном транспорте, забронируют экскурсию и подскажут, куда отправиться за самыми яркими фотографиями на память о Москве. Двери центра открыты для всех и каждого с 10 утра до 19 вечера", - добавили там.
В Москве в настоящее время работают четыре ТИЦ, включая центр на территории храма Христа Спасителя: на Триумфальной площади, в музее-заповеднике Коломенское и в здании ГУМа. Ранее сообщалось, что в текущем году будет открыто пять ТИЦ, а в будущем число таких центров в Москве может вырасти до 27.