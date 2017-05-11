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Дождь, мокрый снег и до 11 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

Москва
11 мая, 6:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Ветер западной четверти 6-11 м/с

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Сырая, прохладная погода с мокрым снегом и сильным ветром ожидается в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки - дождь и мокрый снег. Может выпасть до 8 мм осадков, что составляет более 15% месячной нормы осадков, которая для мая равна 51 мм", - уточнил представитель метеослужбы. Температура воздуха в Москве составит 7-9, по области - от 6 до 11 градусов. Ветер западной четверти 6-11 м/с.

Предстоящей ночью будет облачно. Не исключены небольшие, местами умеренные осадки. В столице столбики термометров покажут ноль - плюс 2 градуса, в Подмосковье будет от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер западной четверти 5-10 м/с. Днем в пятницу облаков станет меньше, осадки ожидаются небольшие и лишь местами. В Москве воздух прогреется до 8-10, по области - до 6-11 градусов. Ветер западной четверти 5-10 м/с.

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