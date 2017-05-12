Глава СК поручил собрать материалы для ареста водителя BMW, ударившего женщину на переходе

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил собрать все материалы для ареста водителя BMW, обвиняемого в избиении женщины на пешеходном переходе в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Председатель СК РФ дал указание руководителю Главного следственного управления СК России по Москве собрать все необходимые материалы для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, который избил женщину на пешеходном переходе в Москве", - сообщила Петренко.
В связи с тем, что, по мнению следствия, обвиняемый может оказать давление на свидетелей и потерпевшую и воспрепятствовать расследованию, либо скрыться от следствия, принято решение ходатайствовать в суде о его аресте, несмотря на небольшую тяжесть преступления.
По версии следствия, 5 мая мужчина на автомобиле BMW ехал по 1-му Вражскому переулку со стороны улицы Плющихи, где на пешеходном переходе не уступил движение женщине и ее двум малолетним детям, нарушив правила дорожного движения. От испуга женщина хлопнула ладонью по кузову машины.
В ответ на это водитель остановил машину, догнал потерпевшую и не менее двух раз ударил ее в предплечье. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ "Побои".
"К сожалению, этого водителя не остановило ни то, что перед ним была женщина, ни ее двое несовершеннолетних детей, которых она вела в школу. Поэтому недостойное и явно немужское поведение этого человека теперь уже будет рассматриваться следователем не с точки зрения морально-этических норм, а в уголовно-правовой плоскости", - добавила представитель СК.