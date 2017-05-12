Всероссийская акция "На работу на велосипеде" продлится в Москве две недели

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Всероссийская акция "На работу на велосипеде", которая по всей стране пройдет 19 мая, впервые продлится в Москве две недели - с 15 по 28 мая. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
"19 мая состоится всероссийская акция "На работу на велосипеде". В этом году в ней примут участие более 60 городов России. В столице акция пройдет в обновленном формате - продлится целых две недели и завершится большим Московским велопарадом", - отметили в оргкомитете.
Каждый участник акции, кто поедет на велосипеде до места работы или учебы, сможет воспользоваться скидками и бонусами от партнеров, а также сможет принять участие в конкурсах.
В основной день акции, 19 мая, в Москве будут организованы "энергетические точки", где участники смогут получить сувениры и угощения. В этот день жители Москвы и Подмосковья смогут бесплатно провозить велосипед в пригородных электропоездах. Кроме того, городской велопрокат подготовил специальные предложения и конкурсы. Время бесплатного проката велосипедов для зарегистрированных пользователей увеличится с 30 минут до 60 минут.
Тариф "Сутки" обойдется в 120 рублей, а не в 150. Также пользователям проката раздадут купоны с бонусными баллами. 19 мая начнется конкурс в Instagran "Мой выбор: на работу на #Велобайке" - по его итогам победители получат призы в день проведения Московского велопарада.
В Москве акция проводится проектом по развитию велокультуры Let's bike it! совместно с департаментом транспорта. В мае 2016 года в акции "На работу на велосипеде" в столице приняли участие более 100 российских и международных компаний, количество зарегистрированных участников превысило 5 тыс. человек. В сентябре 2015 года Минтранс РФ принял решение о проведении акции во всероссийском формате два раза в год: в предпоследнюю пятницу мая (в 2017 году - 19 мая) и 22 сентября. Города принимают участие в дружеском соревновании по количеству регистраций участников на сайте www.bike2work.ru.