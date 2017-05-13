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Московский метрополитен в честь дня рождения запустил парад поездов

Москва
13 мая, 6:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

На станции метро "Партизанская" также открылась выставка ретровагонов Московского метрополитена

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Московское метро в рамках празднования 82-летия запустило на кольцевой линии все действующие модели поездов и устроило выставку ретровагонов.

Парад поездов торжественно открылся в 5:30 мск на станции метро "Октябрьская" кольцевой линии. Сюда поочередно прибывали все типы действующего подвижного состава московского метрополитена. Увидеть их всех в одном месте можно лишь раз в году - на параде поездов. В обычное время они курсируют на разных линиях.

"Московский метрополитен с большим уважением относится к традициям и истории предприятия, которая насчитывает уже 82 года непрерывной работы. Парад поездов и выставка исторических вагонов помогают пассажирам лучше узнать метро и увидеть, как оно менялось сквозь годы", - отметил начальник метрополитена Дмитрий Пегов.

В этом году в параде поездов приняли участие следующие модели: Еж-3, 81-717/714 "Номерной", 81-720.1/721.1 "Яуза", 81-740/741 "Русич", 81-760/761 "Ока" и ретропоезд "Сокольники", стилизованный под подвижной состав типа "А" 1935 года. Особенностью парада в этот раз стал инновационный поезд "Москва", недавно начавший курсировать на Таганско-Краснопресненской линии метро.

Также на станции метро "Партизанская" открылась выставка ретровагонов Московского метрополитена. На среднем пути представлены пять исторических вагонов, каждый из которых оставил след в истории метро. В первую очередь это пассажирские вагоны типов "Г", "Д" и "Е". Реставраторы в течение нескольких лет до самых мелких деталей восстанавливали их оригинальные салоны.

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