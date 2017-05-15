Мэрия: высаженные по программе "Моя улица" деревья распустятся позже остальных

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Деревья, которые были высажены в Москве прошлой осенью в рамках программы "Моя улица", хорошо перенесли зимние холода, но "проснутся" позже, сообщили в столичном департаменте капитального ремонта.

"По мнению экспертов, деревья, которые были высажены в ноябре - начале декабря прошлого года в рамках благоустройства по программе "Моя улица", хорошо пережили зиму, но "просыпаются" позже тех, которые растут в городе давно и сейчас уже зазеленели", - отметил представитель департамента.

По его словам, любые растения в первый год после пересадки распускаются и зацветают позже других. Обычно это отставание составляет около месяца. На магистральных городских направлениях, где много тени и ветра, оно еще больше - до полутора месяцев. Кроме того, "пробуждение" высаженных осенью крупномеров замедляется еще из-за холодной погоды с ночными заморозками в апреле и мае.

"На солнечных тихих участках липы и другие деревья, высаженные прошлой осенью, уже выпустили первые листья. Те деревья, которые растут на продуваемых участках и в тени, распустятся позже",- уточнили в департаменте.

В рамках программы "Моя улица" в прошлом году было высажено более 3 тыс. деревьев: лип, рябин, кленов, вязов, дубов и сосен. Как отмечают в департаменте, именно поздняя осень и начало зимы - оптимальное время для высадки крупномеров высотой 7-10 метров. В это время они уже находятся в состоянии покоя и легче переносят транспортировку и пересадку.

"Уход за деревьями - забота подрядной организации, которая их высаживала. В случае гибели дерева оно будет заменено подрядчиком в рамках гарантийных обязательств",- уточнили в департаменте.