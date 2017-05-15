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Московский метрополитен выпустит три тематических тиража "Тройки" и "Единого"

Москва
15 мая, 9:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Их дизайн будет посвящен 82-летию метрополитена, 145-летию Государственного исторического музея, а также мобильному приложению "Помощник Москвы"

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Московский метрополитен выпустит проездной "Единый" и карту "Тройка" лимитированным тиражом в мае и июне, сообщила пресс-служба мэрии Москвы. Их дизайн будет посвящен 82-летию столичного метро, 145-летию Государственного исторического музея (ГИМ), а также мобильному приложению "Помощник Москвы".

По билету, на лицевой стороне которого будет изображено здание музея на Красной площади, можно будет бесплатно попасть на экспозицию Музея Отечественной войны 1812 года.

"Тематический проездной "Единый" выпустят тиражом 800 тыс. экземпляров, а карту "Тройка" - 10 тыс.", - приводится на сайте мэрии комментарий пресс-службы Московского метрополитена.

По информации мэрии, в понедельник в продажу поступил "Единый" на одну и две поездки с изображением ретропоезда "Сокольники" и поезда нового поколения "Москва". Проездной, посвященный дню рождения столичной подземки, выпущен тиражом 200 тыс. экземпляров.

Также с 15 мая москвичи могут приобрести билеты, связанные с мобильным приложением "Помощник Москвы".

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