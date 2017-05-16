Сбой в движении поездов отмечается на Казанском направлении МЖД

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Несколько пригородных и пассажирских поездов опаздывают на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) из-за незапланированной остановки грузового состава. Об этом сообщили в пресс- службе МЖД.
"В настоящее время на Казанском направлении МЖД с увеличенным интервалом следуют несколько пригородных поездов, выполняющих рейсы со станций Рязань-1, Голутвин и остановочного пункта Платформа 88 км в Москву, а также пассажирские поезда № 137 Самара - Москва, № 131 Орск - Москва, № 385 Адлер - Москва и № 65 Тольятти - Москва", - уточнили в пресс-службе.
Отклонение от графика электричек составляет от 15 минут до 1 часа 50 минут, пассажирских составов - от 10 до 30 минут.
"Задержка поездов в пути связана с незапланированной остановкой грузового поезда на перегоне Рыбное - Дивово, пассажирские составы объезжали грузовой поезд по соседнему пути", - пояснили в МЖД.
Сейчас грузовой состав отбуксирован с перегона, движение поездов на участке осуществляется в штатном режиме.
"Диспетчерский аппарат МЖД делает все от него зависящее, чтобы минимизировать опоздание поездов", - заверили в пресс-службе.