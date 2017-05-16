Собянин: регулирование объема парковки - единственный способ борьбы с пробками в Москве

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Регулирование парковочного пространства - единственный возможный в Москве способ справиться с растущим потоком машин. Такое мнение высказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Во всем мире единственным рецептом регулирования объема транспортных потоков является либо платный въезд, либо платная парковка. Мы не вводим платный въезд, не собираемся этого делать, но мы регулируем объем парковочного пространства. 20-30% парковочных мест должно быть свободно, чтобы автомобилист не рыскал по городу в поисках места, иначе мы прибавим к транспортному потоку еще машин. Для того чтобы держать 20-30% парковочного пространства свободными, нужно регулировать ценой, других рецептов регулирования, к сожалению, не существует", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, введение в столице платной парковки в качестве одной из мер борьбы с пробками позволило городу опуститься в независимом рейтинге нидерландской компании TomTom по загруженности дорог с первого места на 13. Собянин подчеркнул, что половина машин на дорогах Москвы - это автомобили из Подмосковья и других соседних регионов, в связи с этим развитие пригородного железнодорожного сообщения также является приоритетным.

"Развитие пригородного сообщения я считаю приоритетным в силу того, что мы видим огромное количество машин на дорогах Москвы, которые приезжают из области. Сегодня из Зеленограда до Москвы можно доехать за 20 минут. Такая же работа ведется на Ярославском, Курском, Горьковском направлениях, и это тот приоритет, с которым нам нужно работать", - отметил мэр.

Он добавил, что общее число машин в Московском регионе составляет сегодня порядка 8 миллионов.