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За 6 лет время прибытия скорой на экстренные вызовы в Москве сократилось почти на треть

Москва
16 мая, 18:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

В 2016 году в столице среднее время прибытия бригад на вызовы в экстренной форме составило менее 13 минут

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Росздравнадзор отмечает улучшение организации работы службы скорой помощи в РФ в целом и в Москве в частности. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

"В Москве среднее время прибытия бригад на вызовы в экстренной форме за последние 6 лет сократилось на 27% и по факту составило в 2016 году менее 13 минут, а на дорожно-транспортные - 8 минут (в 1 квартале 2017 года время доезда бригад до 20 минут на все вызовы, включая вызовы в неотложной форме, составило 97%)", - сообщили в пресс- службе ведомства.

В Роспотребнадзоре утверждают, что показатели улучшились в целом по стране. "Так, в 2016 году количество выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда 20 минут до места вызова составил в среднем по стране 95,9%", - уточнили в пресс-службе.

Однако остаются сложности, связанные с протяженностью территорий, загруженностью дорог, невыполнением водителей легкового автотранспорта обязательств по пропуску автомобиля скорой помощи. "Для ослабления влияния данных факторов в Российской Федерации применяются трассовые пункты, формируются подстанции скорой медицинской помощи, в регионы поставляются новые автомобили", - сообщили в пресс- службе.

Только в Москве "помимо 58 подстанций скорой медицинской помощи на территории города развернуто 94 поста (в т.ч. 10 - на МКАД)".

"Кроме того, для транспортировки больных и пострадавших из отдаленных районов Троицкого и Новомосковского административных округов на оперативном дежурстве находятся 3 медицинских вертолета, что позволило сократить время эвакуации больных в среднем до 12 минут", - рассказали в ведомстве.

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