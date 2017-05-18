Дети и персонал эвакуированы из детского сада в Москве из-за короткого замыкания

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Дети и персонал детского сада на юго-западе столицы были эвакуированы из-за короткого замыкания. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по Москве.

"Поступила заявка о задымлении по адресу: Херсонская улица, дом 5. По прибытии задымление не было обнаружено, в здании произошло короткое замыкание без последующего возгорания", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в МЧС, персонал и дети покинули здание самостоятельно, до прибытия пожарных.

По данным источника, короткое замыкание произошло в электродвигателе хозяйственного лифта.