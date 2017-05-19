Солнечно и до 23 градусов тепла будет в Московском регионе

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Теплая и солнечная погода ожидается сегодня в Московском регионе, воздух прогреется до плюс 23 градусов, небольшой дождь прогнозируется лишь местами на юге области, сообщили в Росгидромете.

"Температура воздуха в Москве составит 20-22 градуса, в Подмосковье будет от 18 до 23 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается северо-восточный до 4-9 м/с.

Предстоящей ночью при переменной облачности вновь обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 8-10 градусов тепла, по области - 5-10 градусов. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

Днем в субботу, 20 мая, будет солнечно, в Москве воздух прогреется до плюс 23-25 градусов, по области - до 20-25 градусов, ветер ожидается переменных направлений 2-7 м/с.