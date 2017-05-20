Солнечно и до 25 градусов тепла будет в столичном регионе

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МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в Московском регионе солнечную, по-летнему теплую погоду.
"Будет солнечно, обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 22-24 градуса, по области будет от 20 до 25 градусов тепла", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается переменных направлений, 2-7 м/ с.
Предстоящей ночью, прогнозируют синоптики, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. В Москве столбики термометров покажут 12-14 градусов, по области - от 9 до 14 градусов выше нуля. Ветер будет северный, 5-10 м/с.
Днем в воскресенье будет также облачно с прояснениями, местами не исключен небольшой кратковременный дождь, станет прохладнее. В Москве воздух прогреется до 14-16 градусов, по области - до 12-17. Ветер прогнозируется северный, 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.