Небольшой дождь и до 17 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в воскресенье в Московском регионе прохладную, ветреную и сырую погоду.
"Будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит. 14-16 градусов, по области будет от 12 до 17 градусов тепла", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер северный 5-10, местами порывы 12-17 м/с.
Предстоящей ночью при небольшой облачности обойдется без осадков. В Москве будет от 3 до 5 градусов тепла, в Подмосковье - от нуля до плюс 5, местами до минус 3 градусов. Ветер северный 5-10 м/с. Днем в понедельник характер погоды не изменится. В Москве будет 13-15, по области - 11-16 градусов тепла. Ветер северный 5-10 м/ с.