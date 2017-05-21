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Небольшой дождь и до 17 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

Москва
21 мая, 6:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Ветер северный 5-10, местами порывы 12-17 м/с

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в воскресенье в Московском регионе прохладную, ветреную и сырую погоду.

"Будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит. 14-16 градусов, по области будет от 12 до 17 градусов тепла", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер северный 5-10, местами порывы 12-17 м/с.

Предстоящей ночью при небольшой облачности обойдется без осадков. В Москве будет от 3 до 5 градусов тепла, в Подмосковье - от нуля до плюс 5, местами до минус 3 градусов. Ветер северный 5-10 м/с. Днем в понедельник характер погоды не изменится. В Москве будет 13-15, по области - 11-16 градусов тепла. Ветер северный 5-10 м/ с.

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