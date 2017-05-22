Собянин: дорожное строительство на шоссе Энтузиастов близится к завершению

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Работы по строительству 15 эстакад в районе шоссе Энтузиастов в Москве завершатся в 2017 году, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.
"Сегодня мы находимся на сложнейшем узле Северо-Восточной хорды. Комплекс 15 эстакад в районе шоссе Энтузиастов, которые на протяжении многих лет создают сложнейшие дорожные проблемы. В этом году мы эти работы заканчиваем, так что на шоссе Энтузиастов в районе Перово и на других прилегающих улицах ситуация в корне поменяется", - сказал Собянин.
По его словам, в этом году в столице возводится около 100 километров сложнейших инженерных сооружений, дорог, подземных тоннелей, эстакад, путепроводов через железную дорогу, пешеходных переходов, надземных и подземных. Строятся такие крупные магистрали, как Северо-Западная и Северо-Восточная хорды, Калужское шоссе.
Замгендиректора "Мостотреста" Андрей Струк добавил, что полноценное движение по шоссе Энтузиастов запланировано на июнь. К сентябрю планируется закончить благоустройство основной магистрали шоссе Энтузиастов, также будет готова дорога, связывающая улицу Перовскую и проспект Буденного.
Как рассказал журналистам заместитель руководителя проекта компании "Мостотрест" Олег Анисимов, участок хорды от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе находится в завершающей стадии строительства. "Движение на этом участке хорды планируется запустить в сентябре 2017 года. С Перовской улицы до шоссе Энтузиастов теперь можно будет попасть напрямую", - отметил Анисимов.
Он добавил, что все эстакады построены, осталось лишь перенести коммуникации и благоустроить дороги на территории бывших предприятий. Строители столкнулись с проблемами при изъятии территорий под дороги, также пришлось перекладывать много инженерных коммуникаций.