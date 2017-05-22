Полиция проверяет сообщение о конфликте со стрельбой на юго-западе Москвы

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Полицейские проверяют сообщение о стрельбе на проспекте Вернадского в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
"В полицию поступило сообщение о стрельбе около дома 10 на проспекте Вернадского. Установлено, что произошел конфликт между двумя собственниками гаражно-строительного кооператива", - сказал собеседник агентства.
По его словам, информации о пострадавших не поступало.