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Прокурор 2 июня попросит наказание для водителя, сбившего двух детей на переходе в Москве

Москва
23 мая, 13:14 дата обновления: 23 мая, 13:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Судебный процесс в отношении Александра Шарого проходит в особом порядке

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Гособвинение 2 июня попросит наказания для водителя автомобиля Mercedes Александра Шарого, сбившего на пешеходном переходе на западе столицы двух восьмилетних девочек-близнецов и скрывшегося с места ДТП. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала Никулинского суда Москвы, где началось рассмотрение уголовного дела.

"Назначить судебное заседание на 13:00 мск 2 июня", - огласила решение судья.

Гособвинение попросило время для подготовки к прениям сторон, суд удовлетворил ходатайство прокурора.

В связи с тем, что обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном, судебный процесс в отношении него проходит в особом порядке. Особый порядок судопроизводства избирается при признании подсудимым своей вины, он предусматривает назначение наказания, не превышающего двух третей от максимального. Кроме того, в этом случае суд не исследует доказательства по делу и выносит приговор после прений сторон.

Заявлен гражданский иск

В ходе заседания представитель потерпевшей стороны заявил гражданский иск о возмещении материального и морального ущерба в размере 3 млн рублей.

По его словам, такую сумму следователь назвал ему, отвечая на вопрос, сколько стоит автомобиль, сбивший детей.

"У одной из девочек полная потеря коренных зубов - она встретила удар "Гелендвагена" головой и отлетела, как мячик", - сказал представитель потерпевших.

Подсудимый полностью признал вину в содеянном и поддержал заявленные исковые требования.

"Раскаиваюсь во всем, что я совершил, вину признаю полностью. С первого дня мы пытались связаться с потерпевшими, однако они не выходили на связь, поэтому моя супруга перевела 100 тысяч рублей в фонд Рошаля. Однако я в полном объеме признаю гражданский иск", - отметил подсудимый.

Кроме того, в ходе заседания суд по просьбе гособвинителя продлил подсудимому меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 10 ноября 2017 года. Также оставлены в силе наложенные на него запреты: без разрешения следователя покидать место жительства, пользоваться средствами связи, в том числе интернетом, а также общаться с кем-либо, кроме определенных следствием лиц.

Шарый обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Кроме того, выяснилось, что он разыскивается Украиной и Словенией за мошенничество.

По данным следствия, 12 декабря 2016 года Шарый, находясь за рулем автомобиля "Мерседес Бенц Гелендваген" и двигаясь по Мосфильмовской улице в направлении центра, сбил двух восьмилетних девочек-близнецов и скрылся.

Дети вместе с мамой переходили дорогу по пешеходной зоне на разрешающий сигнал светофора. После ДТП девочек с тяжелыми травмами отправили в одну из столичных клиник. На следующий день Шарый сам пришел к следователям, после чего был задержан.

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