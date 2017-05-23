Москва обеспечит безопасность гостям Дня славянской письменности и культуры

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Москва готова обеспечить полную безопасность гостям Дня славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая. Об этом заявил журналистам заместитель главы столичного департамента культуры Владимир Филиппов.

"В городе более 150 тыс. камер видеонаблюдения. Вообще, учреждения культуры и территории наших парков - это самые безопасные локации в Москве. Вопросы безопасности, особенно на Красной площади, это вопросы особого контроля. Гости будут погружены в атмосферу культуры. Безопасность будет обеспечена, но участники не ощутят это на себе", - рассказал Филиппов.

Программа праздника

Главные торжества пройдут на Красной площади. Мероприятие откроется приветственным словом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Основной идеей праздника в этом году станет тема духовного единства, сплочения славянских народов и почитания великого культурного наследия. В начале концерта под названием "Я, ты, он, она - вместе целая страна..." прозвучат духовные сочинения всемирно известных композиторов: Кастальского, Чайковского, Прокофьева, Свиридова.

Как сообщил Владимир Филиппов на пресс-конференции в ТАСС, "свои номера зрителям представят более 30 детских и молодежных академических хоровых коллективов".

Участниками программы станут: Большой детский хор имени В. С. Попова, Академический большой хор "Мастера хорового пения", Государственная академическая хоровая капелла имени А. А. Юрлова, Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова, Московский Синодальный хор, Хор Сретенского монастыря и многие другие коллективы.

В финале российская певица Полина Гагарина в сопровождении Большого сводного московского хора, включающего в этом году около 1,2 тыс. человек, представит новую песню "Миллион голосов".

Филиппов также отметил, что празднование Дня славянской культуры и письменности стало доброй традицией. В Москве, по его словам, состоятся мероприятия для людей разных возрастов, более 200 дворцов культуры примут участие в знаменательной дате.

В пресс-конференции в формате телемоста также приняла участие министр культуры Крыма Арина Новосельская.

Она сообщила, что 24 мая в Крыму состоится серия мероприятий в рамках Дня славянской письменности и культуры. Так, на крыльце правительства Крыма пройдет хоровой сводный концерт. Кроме того, она напомнила, что в этом году акцент будет сделан на русскую культуру и на фестивале "Великое русское слово", который состоится 5-12 июня под патронажем спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

История праздника

День славянской письменности и культуры празднуется в День святых Кирилла и Мефодия. Жившие в IX веке в Греции проповедники создали первый славянский алфавит. Кириллическая азбука стала основой для письменности на белорусском, болгарском, македонском, русском, сербском, украинском, черногорском языках.

Почитание памяти Кирилла и Мефодия восходит к церковной традиции, существовавшей в Болгарии еще в X-XI веках.

В России этот день первоначально отмечался преимущественно Церковью, на государственном уровне впервые был торжественно отпразднован в 1863 году - в год 1000-летия создания славянской азбуки. В советские годы его пытались возобновить, а в 1991 году празднику был присвоен государственный статус. С 2010 года центром праздничных торжеств стала Москва.